نادي الذيد الرياضي يُطلق المسابقة التراثية عن بُعد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلق نادي الذيد الثقافي الرياضي، ضمن مبادرات اللجنة الثقافية والمجتمعية، مسابقة عن بُعد بمناسبة اليوم العالمي للتراث، الذي يوافق يوم 18 أبريل من كل عام، ودعا النادي الجمهور إلى التفاعل مع المسابقة والاطلاع على المعلومات التراثية التي تقدمها. من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي رئيس اللجنة الثقافة والمجتمعية والإعلامية بالنادي، خليفة بن دلموك الكتبي، أن النادي يبادر من منطلق دعم مبادرة «خلك بالبيت» لتعزيز دوره تجاه المجتمع. وأوضح الكتبي أن المسابقة التراثية، التي تبث عبر حساب النادي على «إنستغرام»، تتكون من خمسة أسئلة مجموعها 20 درجة، ومفتوحة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وآخر موعد لإرسال الإجابات بعد غد.