لجنة الانضباط باتحاد الفروسية تنهي النظر في 17 قضية عالقة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة الانضباط في اتحاد الفروسية اجتماعها المرئي الأول عن بعد، وذلك للفصل في القضايا العالقة، وإصدار قراراتها وأحكامها بشأنها، وفقاً لقواعد وقوانين ولوائح اتحاد الإمارات للفروسية، وبما يتوافق مع الاتحاد الدولي للفروسية.

وأنهت اللجنة النظر في نحو 17 قضية في الجلسات السابقة، التي عقدت برئاسة عضو محكمة الاتحاد الدولي للفروسية المستشار محمد سلمان الصابري، وعضوية شعيب حسين الحمادي، ومحمد الشحي، وأحمد الجابري، والمستشار محمد أبوالمجد، ممثلاً عن الاتحاد، ورئيس قسم القدرة محمود زيود، والدكتور علي الطويسي رئيس قسم البيطرة.

ومن المقرر أن تنظر اللجنة في ست قضايا أخرى الثلاثاء المقبل، كما تناولت قضايا عدة، تنوعت بين مكافحة المنشطات والمواد المحظورة والمحرمة، وقضايا الإساءة للخيول، وقضايا الإصابات الخطرة للخيول، وكذلك قضايا الإساءة إلى أعضاء لجنة التحكيم، وقضايا الغش.

وثمّن رئيس الاتحاد، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، تفهم المدربين وأصحاب القضايا وتعاونهم في إقامة الجلسات عبر تقنية الاتصال المرئي والصوتي عن بعد، مشيراً في تصريح صحافي إلى أن ذلك أسهم في سلاسة الجلسات، والحفاظ على مبدأ التباعد الاجتماعي في ظل الظروف الراهنة.

من جانبه، قال أمين عام الاتحاد، الدكتور غانم الهاجري، إن الاتحاد اعتمد خطة متكاملة لاستمرارية هذه الخدمات الخاصة بالجلسات، لتعزيز الأداء المتميز خلال فترة الطوارئ والأزمات.