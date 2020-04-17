تحسن حالة نجم الوصل السابق خالد درويش بعد إصابته بأزمة قلبية

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب الوصل السابق، طارق درويش، تحسن حالة نجم «الإمبراطور» السابق خالد درويش، بعدما أصيب الأخير بأزمة قلبية، أول من أمس، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال طارق لـ«الإمارات اليوم» إن «خالد أصيب بأزمة قلبية بصورة غير متوقعة، ولم يكن حينها يمارس أي جهد بدني في ذلك الوقت»، موضحاً أن «لاعب المنتخب الوطني السابق اتضح أنه يعاني ضعفاً في عضلة القلب، وسيخضع للمزيد من الفحوص في الأيام المقبلة، للاطمئنان على صحته قبل مغادرته المستشفى».

ويعد خالد درويش أحد أبرز النجوم في تاريخ نادي الوصل، إذ كان من العناصر المؤثرة التي أسهمت في فوز «الإمبراطور» بآخر ألقابه على المستوى المحلي، عندما قاد الفريق للفوز بالثنائية الدوري والكأس في موسم 2006-2007، بينما كان درويش من عناصر المنتخب الوطني الذي حقق اللقب الأول في تاريخ الكرة الإماراتية، عندما أحرز لقب كأس الخليج لكرة القدم 2007.

- لاعب المنتخب الوطني السابق يعاني ضعفاً في عضلة القلب، وسيخضع للفحوص في الأيام المقبلة.