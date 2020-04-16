المصدر: دبي -الامارات اليوم

عاشور

كشف سيد مرعي، وكيل لاعب الأهلي المصري حسام عاشور، عن أنه تلقى عرضين من ناديين في دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن عاشور يفكر جدياً في قبول أحد العرضين، حسب ما ذكرت صحيفة الوطن المصرية.

إيغور

نشر مغرّدون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديو للاعبي الشارقة، إيغور كورنادو وكايو لوكاس، في رحلة عائلية وهما يمارسان لعبة التنس في صالة خاصة، وذلك بعدما تردد أن إيغور غير مرتاح لوضعه الحالي، بعد مقارنة راتبه براتب زميله كايو.

رواتب

يتطلع مدرب أجنبي لأحد أندية دوري الدرجة الأولى من إدارة ناديه سرعة تسليمه استحقاقاته المالية المتأخرة منذ أكثر من شهر، مبيناً أنه تأخر بالإيفاء بوعد قطعه على نفسه بإرسال مبلغ لدعم الجهود الصحية في بلده بسبب تأخر صرف مستحقاته.