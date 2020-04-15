ماجد ناصر: الأمن والسلامة أهم من فوز شباب الأهلي بلقب الدوري

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد حارس مرمى شباب الأهلي، ماجد ناصر، أنه لا يركز على فوز «فرسان دبي» بلقب مسابقة دوري الخليج العربي، التي يتصدر الفريق لائحة ترتيب فرقها بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه، العين، مشدداً على أن الأمن وسلامة المجتمع في الدولة أهم من فوز شباب الأهلي بلقب الدوري.

وقال ناصر لـ«الإمارات اليوم»: «إنه يتمنى أن يفوز (فرسان دبي) باللقب في الموسم الحالي»، لكن في الوقت نفسه أشار إلى تفشي فيروس «كورونا» المستجد في معظم دول العالم وتأثيره أيضاً في دولة الإمارات، يجعل الأولوية في الوقت الحالي هي التفكير في التغلب على هذه الجائحة، التي تعدّ أهم من فوز الفريق بدرع الدوري.

وأضاف: «أنا كإنسان نشأت نشأة عسكرية.. أعلم أننا نتعامل مع وباء في غاية الخطورة، ويجب أن نشعر بالخوف على جميع أفراد المجتمع، سواء أبناء الدولة، أو المقيمين على أرضها من مختلف الجنسيات، الذين يعدّوا ثروة بالنسبة لنا».

وتحدث «قلب الأسد» عن تأثير البقاء في المنزل لفترة طويلة في مردوده البدني، بشكل خاص، ومستوى لاعبي شباب الأهلي بشكل عام، وقال: «نحن جميعاً ملتزمون بالتدريبات التي نؤديها في منازلنا لتعويض فترة الغياب عن التدريبات في النادي وخوض المباريات، وأرى أننا قادرون على الحفاظ على مستوياتنا من ناحية اللياقة البدنية، وعدم زيادة أوزاننا، ورغم أنني لا أرى اختلافاً كبيراً في التدريبات البدنية، فإن الفارق يظهر بالنسبة للجانب الفني والخطط التي يطبقها اللاعبون وفقاً لما يطلب منهم الجهاز الفني».

وتابع: «الصعوبة فقط ستكون في حال استئناف المسابقة والعودة إلى المباريات، سيحتاج اللاعبون إلى بعض الوقت حتى يستعيدوا حساسية المباريات، خصوصاً أننا حتى الآن وصلت فترة الإيقاف إلى شهر، ولا نعلم متى سيتم استئناف المباريات، بينما ستحتاج الأندية إلى فترة تأهيل مناسبة قبل خوض المباريات الرسمية».

وأشار ناصر إلى أنه بالنسبة إلى موقفه من التدريبات في المنزل واختلافها عن اللاعبين الآخرين، بصفته حارس مرمى، قال: «أؤدي تدريبات خاصة تتناسب مع مركزي، وذلك بالتنسيق مع مدرب الحراس في الفريق، التي تعتمد على بعض الحركات التي تساعدني على الحفاظ على سرعتي وردة فعلي والقفز والمهارات الخاصة بحراسة المرمى».

أما بالنسبة إلى الهوايات التي اكتسبها خلال فترة التوقف، قال: «هوايتي المحببة إلى قلبي هي الصيد، ولكن بالنسبة إلى البقاء في المنزل لفترات طويلة، جعلتني أتعرّف بشكل أكبر إلى أبنائي، رغم أنني بشكل عام لا أتركهم، لكن بحكم الدوام والالتزام بالتدريبات والمعسكرات وخوض المباريات، ابتعد أحياناً كثيراً عنهم».

ووجّه حارس مرمى شباب الأهلي رسالة إلى لاعبي دوري الخليج العربي، وقال: «يجب أن يستفيد اللاعبون من هذه الفترة والظروف الاستثنائية في حياتهم العائلية، والاقتراب أكثر من أفراد أسرهم، وأوجه لهم نصيحة بعدم التهور بالخروج من المنزل من دون سبب، حتى لا يؤثر ذلك سلباً فيهم شخصياً، وأيضاً على أفراد أسرهم».

خفض رواتب اللاعبين

ردّ ماجد ناصر على سؤال حول رأيه في خفض رواتب اللاعبين والمدربين، وقال: «بالتأكيد أتفق مع هذا القرار تماماً، وإذا كان القرار الصادر بشأن خفض 40% من رواتب اللاعبين، بالنسبة لي لا أمانع إذا وصل الخفض إلى 70%، لأننا في هذه الفترة الصعبة يجب أن تكون هذه هي ردة فعلنا، إذ إن الدولة لم تقصر معنا، وأمر طبيعي أن نكون مع قرار خفض الرواتب».

- «نحن جميعاً ملتزمون بالتدريبات التي نؤديها في منازلنا، وقادرون على الحفاظ على مستوياتنا».