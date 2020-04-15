زيد سمير: حاجة حراس المرمى للتدريبات في البيت أكثر من بقية اللاعبين

المصدر: محمد فاضل ■الشارقة

حذر مدرب حراس مرمى فريق شباب خورفكان، العراقي زيد سمير شاكر، من توقف حراس المرمى عن التدريبات بعد قرار اتحاد كرة القدم إيقاف منافسات فرق المراحل السنية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تعد حاجة حراس المرمى إلى استمرار التدريبات أكثر من بقية اللاعبين، للحفاظ على عدم زيادة الوزن، والمهارة الحركية والمرونة، لذلك فهو يحتاج إلى الاستمرار في التدريب بالبيت ما لا يقل عن 45 دقيقة يومياً، يراعي التغذية، وبعض الحركات المهمة التي من شأنها أن تبقي على الحد الأدنى من اللياقة».

وأوضح أن التوقف التام عن التدريبات سيقود حارس المرمى إلى قضاء الوقت بعيداً عن الرياضة، ما سيؤثر بشكل مباشر في نسبة التركيز الذي يحتاج إليه الحارس أثناء المباريات، مقدماً نصيحته لحراس المرمى باتباع تمارين الوقوف لتطوير سرعة حركة الذراع ومثلها في الجلوس، إضافة إلى الاستمرار في تمارين التكتيك المستخدم في صد الكرات، مثل المسك والتفادي والإبعاد بأقل تقدير، للحد من التأثيرات السلبية.

وأضاف زيد شاكر: «حراس المرمى الأشد تعرضاً لزيادة الوزن في الأوقات العادية عند تقليص الرياضة، فما بالك إذا قللوا من التدريبات بسبب فيروس (كورونا)، ونصيحتي لحراس المرمى بشكل خاص، وللرياضيين بشكل عام، عدم التوقف عن ممارسة الرياضة في كل وقت وتحت أي ظروف».

- حراس المرمى الأشد تعرضاً لزيادة الوزن في الأوقات العادية