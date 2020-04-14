حمد علي: توقف النشاط الرياضي فرصة.. أجلس مع عائلتي 16 ساعة

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف حكم كرة القدم حمد علي يوسف، أنه بات يقضي حالياً بين 15 و16 ساعة يومياً مع عائلته في المنزل، بسبب توقف النشاط الرياضي، خصوصاً مباريات دوري الخليج العربي لكرة القدم التي يشارك في إدارتها، مشيراً إلى أن توقف النشاط الرياضي بسبب التطورات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» فرصة للجلوس مع أسرته وأطفاله والقرب منهم، معتبراً أن الجلوس في البيت حالياً في ظل هذه الظروف حماية للشخص وأسرته وأفراد مجتمعه حتى تمر هذه الأزمة بسلام، لافتاً إلى أنه يواظب على التدريبات ساعة يومياً بالمنزل بجانب بعض التمارين الأخرى مثل الركض، مؤكداً أن يتبع حالياً نظاماً غذائياً محدداً للمحافظة على لياقته.

وقال حمد علي يوسف لـ«الإمارات اليوم»: «الجلوس في المنزل حالياً فرصة لكي يطور الإنسان نفسه في الكثير من الأمور من خلال الاطلاع على بعض المحاضرات، بينها كيفية التعامل مع الضغوط وكيفية إدارة الأشخاص، ما يساعدني كحكم على إدارة المباريات». وتابع: «وجودي حالياً أطول فترة في المنزل يعد فرصة للجلوس مع أطفالي لكي أراجع معهم دروسهم وواجباتهم المدرسية، وهو فرصة كذلك لتفقد أحوالهم والقرب أكثر منهم، نظراً لأن في السابق كان أغلب وقتي بعد الدوام الرسمي أقضيه في المشاركة في إدارة المباريات المختلفة، وكذلك التمارين الخاصة بالحكام».

ويعد حمد علي يوسف من الحكام المميزين في الدوري الإماراتي، وأسندت إليه إدارة العديد من المباريات المهمة في دوري الخليج العربي، كما قاد في الموسم الماضي مباراة شباب الأهلي والظفرة في نهائي كأس رئيس الدولة.

وأشار حمد علي يوسف إلى أنه قام بتخصيص مكان في منزله لممارسة الرياضة بشكل يومي، مشيراً إلى أنه أيضاً على تواصل مستمر مع المسؤولين في لجنة الحكام بهدف تنفيذ برنامج التدريبات عن بعد الخاص بقضاة الملاعب الذي وضعته لجنة الحكام في اتحاد الكرة. وأضاف: «رسالتي للجميع هي ضرورة المحافظة على الرياضة لأنها تساعد في رفع المناعة، وكذلك التواجد داخل البيت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وأتمنى أن يسود التفاؤل لدى الجميع».

وأكمل حمد علي: «أود أن أشكر خط الدفاع الأول عن سلامتنا في هذه الظروف الصعبة، وهي وزارة الصحة وجميع الكوادر الطبية والصحية».