المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أيوفي

نشر لاعب شباب الأهلي السابق، الإكوادوري جيمي أيوفي، على حسابه في «إنستغرام»، مقطع فيديو أثناء تسجيل هدفين في مرمى الوحدة، مبدياً إعجابه بالفترة التي لعب خلالها في صفوف «فرسان دبي»، قبل أن يرحل بداية الموسم الحالي إلى غودي كروز الأرجنتيني.

استقالة

يفكر مسؤول بأحد أندية دوري الخليج العربي في الاستقالة، وترك منصبه، بسبب خلافات داخلية متعلقة بكيفية إدارة الأمور داخل النادي، بعدما وصلت الأمور بينه وبين بعض مسؤولي النادي إلى طريق مسدود، رغم المحاولات التي يبذلها البعض لإعادة أجواء الصفاء إلى النادي.

صلاحيات

منح اتحاد لعبة جماعية رئيس لجنة مهمة، وكذلك أعضاء لجنته، صلاحيات كبيرة في اتخاذ القرارات، التي من شأنها أن تؤدي إلى إصلاح منظومة العمل الإدارية داخل هذه اللجنة، خصوصا أن الاتحاد المعني يعول عليها كثيراً في إنجاز العديد من الملفات المهمة.