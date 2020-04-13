الشامسي: الشارقة لم يتعاقد مع أروابارينا

المصدر: منصور السندي - الشارقة

نفى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة عبيد الشامسي أن يكون النادي قد تعاقد مع مدرب شباب الأهلي السابق الارجنتيني رودلفو أروابارينا لقيادة الفريق خلفا للمدرب الحالي عبد العزيز العنبري، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح وأنه سابق لاوانه، مشيرا إلى أن عقد مدرب الفريق عبد العزيز العنبري سار حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال عبيد الشامسي لقناة الشارقة الرياضية "الشارقة ناد كبير ومن الطبيعي أن تخرج شائعات من هنا وهناك وهذه الأمور ليس فيها شيء من الصحة".

وكانت صحف ارجنتينية قد أشارت إلى أن الشارقة توصل إلى إتفاق مبدئي مع نادي الشارقة.

وأشار الشامسي إلى أنه يطمئن جمهور الشارقة أن الفريق لايزال في قلب المنافسة في الدوري إذا ماتقرر إكمال المسابقة.

وبخصوص تلقى العنبري عرضا من اتحاد الكرة لتدريب أحد المنتخبات الوطنية أكد الشامسي أنه لايوجد حتى الآن أي شئي رسمي لكن هناك اتصالات من بعض الأخوة أنه مطلوب في المنتخبات ، مشيرا إلى أن الامر لابد أن يعرض على النادي وكذلك على المدرب العنبري

وفيما يتعلق بالمقارنة بين عقدي لاعبي الفريق إيغور كورنادو وكايو لوكاس وأن إيغور طالب بزيادة راتبه، أكد عبيد الشامسي أن هذا الأمر غير صحيح وأن اللاعبين على مستوى عال من الاحترافية وأن علاقتهما مع بعضهم البعض فوق الممتازة وأنهما حريصان على وحدة الفريق.