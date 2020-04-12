«خورفكان للمعاقين» يطلق مبادرة لصيانة الكراسي المتحركة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أطلق نادي خورفكان للمعاقين مبادرة جديدة تدعم الرياضيين من أصحاب الهمم، خصوصاً في ظل التزامهم بالبقاء في البيت بالفترة الراهنة لدعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس اللجنة الرياضية بالنادي، لؤي سعيد لـ«الإمارات اليوم» إنها تتعلق بالمتابعة المنزلية لصيانة الكراسي المتحركة والمعدات الرياضية داخل البيت دون تكليف الرياضيين للحضور إلى النادي، مؤكداً أن الأجهزة العلاجية مشمولة أيضاً بالمبادرة. وأوضح: «تقوم اللجنتان الرياضية والإعلامية بالبحث عن تقديم الدعم للرياضيين في كل الأوقات، وفي هذا الوقت تحديداً، لتجنيبهم التوقف عن ممارسة الرياضة».