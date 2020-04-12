لاعب حتا يتبرّع بـ 400 سلة غذائية لسكان مدينة ساو باولو

المصدر: معاذ كمبال - دبي

قال لاعب فريق حتا، البرازيلي نيلتون، إن تبرعه بـ400 سلة غذائية للسكان بمدينة دياديما في ساو باولو، جنوب شرق البرازيل، هو أقل شيء يمكن أن يقدمه للمكان الذي نشأ وترعرع فيه، ومنحه الكثير ليكون لاعباً محترفاً لكرة القدم في الوقت الحالي، داعياً الجميع إلى أن يحذوا حذوه بتقديم التبرعات للإسهام في معالجة الأضرار الجانبية لفيروس كورونا المستجد، الذي أثر في أصحاب الدخل المحدود على وجه الخصوص.

وأكد نيلتون، في حديثه لصحيفة «آي سبورت» البرازيلية، أن المواد التموينية التي وزعها للأسر في مسقط رأسه، هي أحد الطرق للتضامن مع الأشخاص الذين تأثروا جراء انتشار وباء «كوفيد-19»، وقال: «هذه طريقة لإظهار التضامن، مازلت موجوداً في الإمارات وفي الوقت نفسه على الجميع أن يكون له دور إيجابي في الفترة الحالية، وفي ظل هذا السيناريو الذي نعايشه ونحن نكافح الوباء». وقال لاعب فريق حتا المعار من فريق فيتوريا حتى نهاية الموسم: «بالنسبة لي أردت مساعدة الناس في منطقة دياديما التي أتيت منها، هذا المكان أعطاني الكثير ويتوجب علي الآن أن أقدم له، ليس المهم أن يقدم نيلتون التبرعات أو لاعب آخر، وإنما الأهم هو وجود الوعي لدينا بأهمية تقديم المساعدة في ظل هذه الظروف التي يعيشها العالم بسبب انتشار الوباء».

وأشار اللاعب البرازيلي إلى أهمية نشر ثقافة التبرع بين الجميع، خصوصاً في الأوقات الصعبة التي تتطلب التكاتف من كل فئات المجتمع، وقال: «المساعدة ولو بالقليل أمر مهم، حتى وإن كان ذلك عبر سلة من الأغذية الأساسية فقط، في تقديري أن كل شخص يستطيع أن يساعد بطريقته الخاصة، المهم أن نفعل الخير وأن يكون ذلك نابعاً من القلب».

وأثنت الصحيفة البرازيلية على المبادرة الطيبة التي قام بها اللاعب نيلتون، وذكرت أن وباء «كورونا» انتشر في البرازيل، وأن الأرقام الواردة في نشرة وزارة الصحة تشير إلى هناك 941 حالة وفاة و17 ألفاً و857 إصابة بالفيروس، كما تناولت مشوار اللاعب مع فريق حتا، وذكرت أنه يلعب مع «الإعصار» منذ يناير الماضي، وخاض سبع مباريات وسجل هدفاً واحداً.