مهاجم الوحدة مبوكو: أقوم بـ 5 عادات للتغلب على الملل في الحجر المنزلي

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

يحرص مهاجم الوحدة، الكونغولي بول خوسيه مبوكو، على القيام بخمس عادات يومية خلال فترة وجوده في الحجر الصحي، كشف عنها في تصريحات أدلى بها لموقع العنابي على شبكة الإنترنت.

وقال مبوكو: «أبدأ يومي بإفطار تقليدي تعده لي زوجتي، وأحب أن أجلس في الهواء الطلق بحديقة منزلي، للاستماع للموسيقى والأغاني التي تصدرها إحدى الشركات المنتجة التي أستمتع دائماً بإصداراتها».

وأضاف: «أحب أن أشاهد الأفلام السينمائية بوجود جميع أفراد أسرتي، فهذا يكون رائعاً، وأشعر بروح العائلة الواحدة التي تقربني من أبنائي ومن زوجتي في تلك الأثناء التي لم تتوافر لي من قبل»، وتابع: «أحرص على التواصل مع جميع أصدقائي بشكل يومي عبر برامج الفيديو، وأحب أن أكون نشطاً على حسابي في (إنستغرام)، والمشاركة في التحديات بجانب زملائي في فريق الوحدة، وأصدقاء أخرين في نادي ستاندرلييغ، الذي سبق أن دافعت عن ألوانه قبل القدوم إلى نادي الوحدة»، وأشار مبوكو: «من بين الأشياء الثابتة في برنامجي اليومي، التدريب الجماعي مع الفريق عن بُعد بالتواصل اليومي عبر الفيديو، وهذا النهج الذي اتخذته إدارة النادي جعل اللاعبين في تواصل يومي مع بعضهم، وهذا ما أسهم في كسر حدة الملل، كما أن مدرب اللياقة البدنية، الإسباني سيبا لوبيز، يضيف بعض الأجواء المرحة للاعبين، والجميع يقدم له الشكر على ما يقوم به من جهد خلال تلك الفترة، هو وبقية أفراد الجهاز الفني». وأكمل: «أنهي برنامجي اليومي بالمشاركة في إعداد وجبة العشاء، وإعداد طبق خاص بالخضراوات والعصائر التي يحبها ابني، وهذا البرنامج اليومي المنتظم في حياتي وحياة أسرتي جعلنا نتغلب على الملل، بل إن الأمر أصبح ممتعاً بالنسبة لي أكثر مما كان في بداية حياة الحجر المنزلي».

وأتم: «في الحقيقة أنا سعيد للغاية بتجربتي مع نادي الوحدة والإقامة في أبوظبي، كل شيء هنا متوافر والجميع يشعر بالأمن والسلامة بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات لمواجهة فيروس (كورونا)».

الجميع في أبوظبي يشعر بالأمن والسلامة، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات.