المصدر: دبي-الامارات اليوم.

ليوناردو

واصل البرازيلي، ليوناردو دي سوزا، التزامه بخوض التدريبات عن بُعد مع فريقه شباب الأهلي، رغم أنه عالق في البرازيل حتى الآن، بسبب إيقاف حركة الطيران، إذ إن دي سوزا يتواصل مع الجهاز الفني واللاعبين عبر برامج التواصل الاجتماعي، رغم فارق التوقيت بين الإمارات والبرازيل.

انتقادات

وجّه مشجعو أحد أندية دوري الخليج العربي، انتقادات حادة لإدارة النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفوه بالتردد في اتخاذ بعض القرارات المصيرية التي تخص النادي ومستقبله، مطالبين بضرورة اتخاذ قرارات تضمن للنادي الاستقرار التام في كل أجهزته المختصة.

مدرب

وصف مدرب أحد الأندية الأربعة، التي تتنافس على الصعود من دوري الدرجة الأولى إلى دوري الخليج العربي، إمكانية إلغاء الموسم الحالي بأنه سيضيع على فريقه فرصة تاريخية لن تتكرر بسهولة، متمنياً على القائمين على اتحاد الكرة إيجاد حلول منصفة.