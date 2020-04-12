إرجاء نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أرجأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السبت مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي المقررة في مايو المقبل حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وجاء في بيان الاتحاد القاري «في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتطورة لكوفيد-19، قررت لجنة الطوارئ إرجاء المباريات التالية حتى إشعار آخر».

وكان من المقرر أن يقام الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في الأول من مايو والثامن منه، وذلك بين الرجاء الرياضي المغربي والزمالك المصري من جهة، والوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري من جهة أخرى. أما الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد، فمن المقرر أن يقام في الثالث من مايو والعاشر منه