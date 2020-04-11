نجم حتا يتدّرب مع نجليه تحضيراً لاستئناف الدوري

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

قال نجم فريق حتا، البرازيلي صامويل روزا، إنه بات متعوداً على الحياة في ظل الحجر المنزلي بسبب الإجراءات الاحترازية الراهنة ضد فيروس كورونا، مشيراً خلال لقاء بنظام الاتصال المرئي مع رابطة المحترفين، إلى أنه يستغل الفترة الحالية في خوض تدريبات يومية برفقة نجليه العاشقين لكرة القدم، حتى يكون مستعداً في حال استئناف نشاط دوري الخليج العربي. وقال روزا في إطار مساهمته بحملة «مهارتك – مساهمتك»: «أواصل التدريبات بشكل يومي، وأمارس كرة القدم مع ولديّ، كونهما يحبان كرة القدم بشدة». وأضاف: «كما أخوض بشكل منتظم مباريات (بلاي استيشن)، مع بعض أفراد عائلتي الموجودين في البرازيل، وكذلك مع أولادي، ويمكن القول بأنني قد تعودت فترة الحجر المنزلي بصورة كبيرة، وإن كنت أشتاق للعودة إلى التدريبات والمباريات والتقاء زملائي في نادي حتا من جديد، لكن علينا الالتزام بتعليمات السلطات». وقال روزا إن أول مكان سيتوجه إليه بعد انتهاء أزمة «كورونا»، هو مطعم برازيلي لتناول وجبة «الباركيو». وتابع: «كما أنوي التوجه إلى أحد الشواطئ لممارسة كرة القدم على الرمل، وتلك من الأشياء التي يحبها البرازيليون بشدة». وعن أفضل أهدافه بالدوري، قال روزا إنه الهدف الذي سجله في فريقه السابق النصر، بعد مراوغة عدد من اللاعبين والحارس، قبل أن يضع الكرة في المرمى.