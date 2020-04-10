تأجيل الحكم في استئناف كلباء حول أحداث مباراة بني ياس إلى الثلاثاء المقبل

المصدر: منصور السندي - دبي

قررت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها أمس، عن بعد، برئاسة المستشار عادل الجنيبي، تأجيل البت في الاستئناف المقدم من نادي اتحاد كلباء ضد قرار لجنة الانضباط الذي قضى برفض الشكوى التي يطالب فيها النادي بإعادة مباراته أمام بني ياس ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي إلى جلستها المقبلة المقررة الثلاثاء المقبل. وقال رئيس اللجنة عادل الجنيبي في تصريحات صحافية: «إن تأجيل البت في الدعوى جاء بسبب ضم ملف لجنة الانضباط في هذا الخصوص إلى ملف لجنة الاستئناف الخاص بهذه الدعوى، وقد عقدت الجلسة بنظام التقاضي عن بعد».

ومثل النادي في الجلسة الأولى للجنة الاستئناف المدير التنفيذي للنادي خالد النقبي، ومحامي شركة كرة القدم بالنادي المحامي سعود بالحاج.

يذكر أن المباراة التي أدارها الحكم الدولي أحمد عيسى انتهت بفوز بني ياس 2-1.