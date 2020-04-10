الفردان: نحتاج إلى 3 جمعيات عمومية لتحديد خارطة اتحاد السلة للمرحلة المقبلة

المصدر: جوني جبورــ دبي

أكّد نائب رئيس اتحاد كرة اسلة رئيس اللجنة التنظيمية للعبة في مجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الفردان، أن «اتحاد اللعبة والأندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد، مطالبة بعقد ثلاث جمعيات عمومية هذا العام، لتحديد خارطة المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أن الجمعية العادية كان من المقرر عقدها 13 الجاري، قبل أن يتم تأجيلها لموعدٍ لاحق، في حين أن الثانية وهي غير العادية لاعتماد النظام الأساسي للاتحاد، والثالثة خاصة بالانتخابات، مؤكداً ضرورة استمرار مجلس إدارة الاتحاد والأندية في عقد الاجتماعات «عن بُعد» وفقاً للظرف الراهن.

وقال الفردان لـ«الإمارات اليوم»: «اتحاد اللعبة يتابع ويجتمع باستمرار «عن بُعد» على مستوى السكرتارية والأمانة العامة واللجنة المختصة بدراسة النظام الأساسي، كما سيعقد خلال الأيام العشرة المقبلة، اجتماعاً مهماً للترتيب للجمعية العمومية التي تأجلت، والجمعيتين غير العاديتين».

وأضاف: «الأولوية حالياً لمكافحة فيروس كورونا، ونتابع الموقف بدقة، حتى نظل جاهزين لأي تطور».

وتابع: «بجانب التحضيرات لعقد الجمعيات العمومية، يضع اتحاد اللعبة في اهتماماته السيناريوهات المحتملة لاستئناف النشاط، ففي حال انتهاء أزمة كورونا مبكراً، هناك إمكانية لعودة النشاط بشكل طبيعي في أغسطس، ما يجعل من السهولة استكمال مسابقة الدوري التي بلغت، قبل إيقاف النشاط، ربع النهائي، أما في حال استمر التوقف لما بعد الصيف، فستكون صعوبات أكبر في كيفية رسم خارطة الموسم المقبل، في ظل الاستحقاقات المتبقية من الموسم الحالي، بالإضافة إلى أجندات تفرضها مشاركات خارجية».

يذكر أن اتحاد كرة السلة أوقف المنافسات في 16 مارس الماضي، كما بقية الاتحادات الرياضية الأخرى، وعلق النشاط الرياضي لجميع مسابقاته، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تشهدها الدولة للحد من تأثير انتشار فيروس «كورونا»، ما دفع الاتحاد إلى اتخاذ قرارات عديدة من خلال الاتكال على مفهوم «الاجتماع عن بُعد»، بجانب ترحيل مبدئياً ما تبقى من بطولة الرجال إلى أغسطس المقبل، بالإضافة إلى وضع خارطة لعقد الجمعيات العمومية، سواء العادية أو غير العادية، والتي سيتم خلالها اعتماد النظام الأساسي، الذي يمثل ركيزة للاتحادات الرياضية قبل خوض الدورة الانتخابية المقبلة، قبل أن تعقد الثالثة الخاصة بالانتخابات.

الجمعيات الثلاث:

- الجمعية العادية وكان من المقرر عقدها 13 الجاري.

- غير عادية لاعتماد النظام الأساسي للاتحاد.

- الثالثة خاصة بانتخابات اتحاد السلة.

- توقف دوري السلة منذ منتصف مارس الماضي عند مستوى الدور ربع النهائي.