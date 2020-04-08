السهلاوي: من يعتقد أن إنهاء عقد يوفانوفيتش تصفية حسابات "مريض"

المصدر: منصور السندي-دبي

قال النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، يوسف حسين السهلاوي، إن من يعتقد أن قرار بهذا الحجم لتصفية حسابات مع أيٍّ كان، دون أن يسمه، فهو إما مريض وإما .

جاء حديث السهلاوي، في إشارة إلى قرار اتحاد الكرة الأخير بإنهاء تعاقده مع مدرب المنتخب، الصربي إيفان يوفانوفيتش.

وأضاف يوسف حسين السهلاوي، في تغريدة على حسابه عبر" تويتر": «ثم نصفي الحسابات مع من، أليس أغلب أعضاء اللجنة المؤقتة أعضاء في الاتحاد الحالي، وعلى رأسهم الرئيس".

وأوضح السهلاوي: "يشهد الله أن النفس نقية وصافية مع الجميع، هذه أمانة ومسؤولية ومصلحة وطن".

وكان اتحاد الكرة أقال، أخيراً، الصربي يوفانوفيتش، الذي تعاقدت معه اللجنة الانتقالية السابقة، نهاية ديسمبر الماضي، خلفاً للمدرب السابق الهولندي، بيرت فان مارفيك.