50 حكماً إماراتياً في كرة القدم يتدربون بنظام الاتصال المرئي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصل مختلف الإدارات والأقسام واللجان في اتحاد كرة القدم اتباع الإجراءات الوقائية التي اتخذها اتحاد كرة القدم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال عقد الاجتماعات والورش بنظام الاتصال المرئي وأجهزة العرض الحديثة، وذكر اتحاد الكرة في بيان صحافي أن إدارة الحكام أجرت تدريبات لياقة بدنية عن بُعد، بمشاركة 50 حكماً وحكماً مساعداً من حكام الفريق الأول، في إطار حرصها على المحافظة على الجاهزية البدنية للحكام في ظل توقف النشاط الرياضي.

وأُجريت التدريبات على حصتين، حيثُ ضمت الحصة الأولى 20 حكماً للساحة، فيما ضمت الحصة الثانية من التدريبات 30 حكماً مساعداً، بواقع 40 دقيقة لكل حصة تدريبية.

وتضمن برنامج التدريبات الذي نفذه مدربا اللياقة البدنية للحكام حسن عبدالله وأحمد هلال مجموعة تدريبات إحماء، وتدريبات لمرونة وتقوية عضلات الجسم.

وتابع تدريبات اللياقة البدنية عن بُعد، مدير إدارة الحكام علي الطريفي، والمدير الفني للحكام خالد الدوخي، وذلك تحت إشراف مباشر من رئيس لجنة الحكام علي حمد البدواوي، وأعضاء اللجنة.