ريجيكامب: أطهو الطعام وأشاهد الأفلام في أغرب أيام حياتي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، أنه يفتقد الحرية وأجواء المباريات، مشيراً إلى أن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في معظم دول العالم، جعله يعيش الفترة الأغرب في حياته، ويقضيها حالياً مع عائلته ويمارس هوايته في طهي الطعام ومشاهدة الأفلام، على حد وصفه.

وقال ريجيكامب، لصحيفة «تيليكوم سبورت» الرومانية: «أبلغ من العمر 44 عاماً، ولكني لم أعش هذه الأجواء من قبل، وتعتبر هذه الفترة الأغرب في حياتي، إذ إننا كنا نسمع في التاريخ والماضي فقط عن الفيروسات التي أصابت العالم بالشلل، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا، بينما نحن حالياً نعيش الوضع نفسه بخطورته والتي لا نعرف متى ستنتهي، لكن علينا أن نتعامل مع الأمر الواقع ونكون أكثر التزاماً بالبقاء في منازلنا، لأن الوضع بالفعل خطر، ولا يتحمل أي استهتار، لذلك يجب أن يكون الخروج من المنزل للضرورة فقط، وبالنسبة لي بالفعل أنا ملتزم تماماً بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات، والتي أراها تتناسب بشكل كبير مع خطورة الموقف».

أما عن رأيه في قيادته تدريبات الوصل عن بعد، قال: «الأمر صعب جداً، لأننا ليس لدينا الكثير من الحلول لإدارة التدريبات بهذه الطريقة، ولا أعتقد أنه يوجد مدربون سابقون خاضوا هذه التجربة الغريبة، بتدريب أنديتهم عن طريق تطبيقات المحادثة عبر الإنترنت، وبرامج المراسلة، وعملياً نحن نحاول أن نتواصل بشكل دائم مع اللاعبين، ونصيحتي لهم دوماً هي الحفاظ على أوزانهم حتى لا يتأثروا بشكل سلبي، في المقابل تبرز المشكلة الأهم وهي عقلية اللاعبين صغار السن وكيفية السيطرة عليهم، وإقناعهم بأهمية التدريب في المنزل».