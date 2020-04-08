المصدر: دبي-الامارات اليوم.

العنبري

تساءل متابعون، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن السبب الذي يجعل نادي الشارقة يصدر نفياً رسمياً بعدم صحة الأنباء المتداولة بشأن إنهاء تعاقد مدرب الفريق الأول عبدالعزيز العنبري، مشيرين إلى أن هناك سبباً غامضاً لم يتم الكشف عنه وراء الحديث بخصوص رحيل العنبري عن الشارقة.

أسطورة

وجه لاعب شباب الأهلي، ماجد حسن، تهنئة إلى لاعب الوحدة، إسماعيل مطر، بمناسبة عيد ميلاد «سمعة»، إذ نشر حسن على «إنستغرام» صورتين تجمعانه مع نجم «العنابي»، وعلق عليهما قائلاً: «عيد ميلاد سعيد يا أسطورة».

لياقة

قرر عدد من لاعبي دوري الخليج العربي التعامل مع مدربين منفصلين للياقة البدنية، للحفاظ على لياقتهم، بعد أن وجدوا صعوبة في التعامل مع نظام التدرب عن بُعْد، في الفترة الحالية التي تشهد توقف المنافسات.