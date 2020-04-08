دبا الحصن ينضم إلى «دوري أقوياء اليد» في الموسم الجديد

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف الأمين العام لاتحاد كرة اليد، نبيل عاشور، عن موافقة اتحاد اللعبة على انضمام فريق نادي دبا الحصن إلى دوري أقوياء كرة اليد لمرحلة الرجال، ليكون الوافد الجديد الفريق رقم 11، الذي سينافس في بطولات رجال الموسم المقبل.

وقال عاشور لـ«الإمارات اليوم» إن «الاهتمام والدعم الكبير من مجلس إدارة دبا الحصن، والرغبة في تأسيس فريق على صعيد كرة اليد لمرحلة الرجال، كانت من العوامل المشجعة في منح اتحاد اللعبة الموافقة على انضمامه إلى قائمة الأندية لهذه المرحلة العمرية».

وأوضح: «أكدت تجربة نادي مليحة، الوافد الجديد للموسم الحالي 2019-2020، أن كرة اليد تسير على الاتجاه الصحيح نحو استعادة بريقها، ويحسب لاتحاد اللعبة الحالي الجهد الكبير على صعيد زيادة انتشار اللعبة، وسيواصل الاتحاد جهوده بالعودة باللعبة إلى عصرها الذهبي، خصوصاً أنه سبق لكرة اليد الإماراتية أن لعبت في سبعينات وثمانيات القرن الماضي، بكثافة كبيرة، في دوري يقام لأندية الدرجتين الأولى والثانية».