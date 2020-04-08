بشير سعيد مؤيداً فكرة تخفيض رواتب اللاعبين: أراه ضرورة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد لاعب المنتخب الوطني ونادي شباب الأهلي المعتزل، بشير سعيد، أن ممارسة الرياضة في البيت، والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، عادت على اللاعبين بفوائد حقيقية لم تكن متوقعة، مؤكداً أنها أسهمت باحتفاظ الكثير من اللاعبين بجزء كبير من لياقتهم البدنية والمهارية، ما يشير إلى أن اللاعبين في الدولة، مواطنين ومقيمين ووافدين، يتمتعون بقدر عالٍ من الالتزام والثقافة الرياضية، أسهم بالتقليل من التعرض للإصابات في صفوف الرياضيين، ومؤكداً أن الصحة والسلامة العامة تتقدمان على جميع مناحي الحياة وما بعدها سيكون سهلاً، معبراً عن سعادته لما قامت به القيادة الرشيدة من جهود جبارة، ومنها برنامج التعقيم الوطني لمنع انتشار الفيروس.

وقال بشير سعيد، لـ«الإمارات اليوم»، إنه مع ترحيل مباريات الموسم الحالي، لتقام في فترة مبكرة من مطلع الموسم المقبل كحل أفضل من إلغاء الدوري، كما أيد فكرة تخفيض رواتب اللاعبين، وتالياً نص المقابلة:

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