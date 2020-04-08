لاعب حتا نيلتون يصدم جماهير فريق فيتوريا

المصدر: معاذ كمبال - دبي

تسبب لاعب فريق حتا، البرازيلي نيلتون ميرا، المعار من فريق فيتوريا حتى نهاية الموسم، في حالة من الغضب لدى جماهير فريقه البرازيلي، بعد أن ظهر عبر «إنستغرام» وأكد أنه يرغب في العودة مستقبلاً لفريقه السابق بوتافوغو، وليس فريق فيتوريا الذي لايزال يرتبط معه بعقد سارٍ ويتوجب عليه العودة لصفوفه.

وقال نيلتون في البث المباشر، الذي نشرته صحيفة «اسبورتو»: «في نادي بوتافوغو الذي لعبت له في موسم 2015-2016، تظل علاقات اللاعبين في ما بينهم مستمرة حتى بعد انتقالهم لأندية أخرى، هو نادٍ اجتماعي كبير، ولم أكن أرغب في مغادرة الفريق بسبب المودة والحب داخل النادي».

البرازيلي نيلتون يرغب في العودة مستقبلاً لفريقه السابق بوتافوغو، وليس لفيتوريا الذي يرتبط معه بعقد.