رئيس البرازيل يرتدي قميص نادي الوصل خلال اجتماع رسمي

المصدر: أحمد طارق - دبي

ارتدى رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، قميص نادي الوصل، خلال اجتماع رسمي مع مسؤولين من الهند، وذلك بحسب ما نشر على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وظهر بولسونارو، مرتدياً قميص الوصل، وعلق على الصورة، قائلاً: "بعد التواصل مع رئيس وزراء الهند، لقد طلبت الدعم في استمرار توريد المستلزمات الطبية لإنتاج هيدروسكي كلوروكين، لن ندخر جهداً في إنقاذ الأرواح".

ويعد رئيس البرازيل، ثالث رئيس دولة يحصل على قميص الوصل، بعدما كان قد أهدى المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، رئيس بلاده ماوريسيو ماكري قميص النادي، على هامش مباراة أساطير فياريال الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني في العام 2017، كما أهدى مشجع الوصل سالم الكربي، الرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية، باراك أوباما، قميص "الفهود".