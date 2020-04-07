المصدر: الامارات اليوم

أساطير

استهل اتحاد كرة السلة، أول من أمس، وعبر منصات التواصل الاجتماعي، سلسلة من الموضوعات التي تتحدث عن أساطير اللعبة في الدولة، بعد أن سلط الاتحاد الضوء على اللاعب السابق للأهلي والمنتخب الوطني عبدالإله عبداللطيف أول لاعبي الارتكاز بتاريخ سلة الإمارات.

مارياني

كشف اللاعب السويسري ديفيد مارياني عن التزامه بتأدية التدريبات المنزلية، رغم استبعاده من قائمة شباب الأهلي، إذ نشر اللاعب على «إنستغرام» مقطع فيديو أثناء خوضه بعض التدريبات عبر الفيديو مع زملائه في الفريق.

مدرب

حذّر مدرب أحد فرق دوري الخليج العربي، لاعبيه خلال تواصله معهم بنظام الاتصال المرئي من أن عدم أداء التدريبات اليومية المنزلية سيجعلهم يفقدون حساسية الكرة، ويبعدهم عن الجاهزية المطلوبة في حال عودة النشاط الرياضي في أي لحظة.