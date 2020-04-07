اتحاد الكرة يُنهي عقد يوفانوفيتش ويبحث عن بديل

المصدر: منصور السندي - دبي

أنهى اتحاد كرة القدم، أمس، بشكل مفاجئ عقد مدرب المنتخب الوطني، الصربي إيفان يوفانوفيتش، فيما لم يكشف اتحاد الكرة عن سبب إقالة المدرب، واكتفى خلال بيان صحافي أصدره في هذا الخصوص بالتأكيد أن قرار إنهاء عقد المدرب جاء بناءً على توصية لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم برئاسة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة، فيما اعتبر اللاعب الدولي السابق والمستشار القانوني سالم حديد أن مسألة وجود يوفانوفيتش من عدمه سيان، نظراً لوجوده دون عمل طوال الفترة الماضية بسبب الأزمة الحالية التي تسبب فيها فيروس كورونا المنتشر على مستوى العالم، والتي أدت إلى توقف النشاط الرياضي، فضلاً عن تأجيل مباريات المنتخب في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، معتبراً أن يوفانوفيتش مدرب مؤقت لمدة ستة أشهر، واصفاً الأمور بالنسبة للمنتخب بأنها غير واضحة حتى في حال التعاقد مع مدرب جديد، نظراً لتوقف النشاط حالياً، وعدم إمكانية مشاهدة المدرب القادم للاعبين في حال استمرت الأزمة الحالية المرشحة لأن تطول.

وقال سالم حديد لـ «الإمارات اليوم»: «الازمة الراهنة بسبب فيروس كورونا غيرت المعادلة واعتقد أن مسالة إلغاء الدوري باتت أمرا منطقياُ». وراى حديد أن على لجنة المنتخبات أن تختار مدربا جديدا للمنتحب بحيث يكون صاحب خبرة ولديه معرفة كبيرة باللاعبين للنجاح في مهمته.

وظل يوفانوفيتش الذي تم التعاقد معه في ديسمبر الماضي دون عمل ولم يقود المنتخب في أي مباراة وأكتفى فقط بمشاهدة اللاعبين خلال تجمع قصير في دبي لمدة ثلاثة أيام في يناير الماضي.

وكلف مجلس إدارة اتحاد كرة لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بدارسة ملف التعاقد مع جهاز فني جديد.

- ظل يوفانوفيتش دون عمل، واكتفى بمشاهدة اللاعبين خلال تجمّع قصير لمدة ثلاثة أيام.