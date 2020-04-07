غاسبر يتدرّب مع محترفي الوحدة في الحجر المنزلي

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

كشف لاعب الوحدة، الإسباني غاسبر بانديرو، أن وجود مسكنه بالقرب من منازل لاعبي الفريق المحترفين، جعلهم يتدربون معاً للحفاظ على لياقتهم البدنية، تأهباً لأي قرار بعودة مباريات دوري الخليج العربي.

وقال اللاعب للموقع الرسمي لنادي الوحدة: «أعيش مع زوجتي بجانب النادي، ويجاورني بعض الزملاء في الفريق، وهم لوكاس وبيدرو ومانويلي وريم ولي ميونغ، ونجتمع في بعض الأحيان لأداء التدريبات اليومية التي وضعها لنا الطاقم الفني خلال الفترة التي نقضيها في الحجر المنزلي».

وأضاف: «لا أخفي أن الشعور الذي نعيشه حالياً بالتوقف عن كرة القدم قد أصاب اللاعبين كافة بالملل وأنا شخصياً، لكن يجب علينا احترام القوانين حفاظاً على السلامة العامة».

وتابع: «متحمس للعودة مجدداً للملاعب، ونحن مشتاقون لأجواء التدريبات الجماعية والمباريات والجماهير، والجهاز الفني والإداري للفريق يساعدونا بشكل كبير لتجاوز هذه الفترة، أنا ممتن للنادي على هذا الدعم والاهتمام الذي حصلت عليه في كل المجالات».

وأكد غاسبر بانديرو أنه من المهتمين بكل ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور نزولها على صفحتي «تويتر» و«إنستغرام»، لمعرفة ما يدور حوله من أحداث وأخبار، كما يحرص على التواصل بشكل دائم مع أفراد عائلته في إسبانيا لمناقشة ما يدور من موضوعات على الساحة.

وأكمل: «الشبكة العنكبوتية زادت من تواصل الأفراد مع بعضهم بعضاً مهما بعدت المسافات في ما بينهم، مواقع التواصل الاجتماعي تشغل حيزاً كبيراً من وقتي، خصوصاً في فترة الحجر المنزلي، كما أشاهد مجموعة من الأفلام الأجنبية خلال فترة الراحة بعيداً عن التدريبات».