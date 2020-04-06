شارك بالتصويت.. من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة الإماراتية

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

حرصاً على المساهمة بدور فعال في الالتزام بقوانين الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا، تطلق "الإمارات اليوم" تصويت تاريخي لاختيار أفضل لاعب في تاريخ الكرة الإماراتية لتشجيع المتابعين على تواجدهم في المنزل والتذكير بأبرز النجوم الذين كتبوا أسمائهم بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الإماراتية وفي ذاكرة الجمهور.

وينقسم التصويت إلى عدة مراحل ستكون المرحلة الأولى اختيار 8 لاعبين من القائمة الموسعة التي وصلت إلى 17 لاعبا، وتستمر لمدة 48 ساعة حيث تنتهي الخميس الساعة 10:00 صباحاً، ثم يتم اختيار 8 لاعبين للصعود للمرحلة المقبلة وتستمر أيضاً 48 ساعة وتنتهي السبت 10:00، ليصعد 4 لاعبين إلى الدور قبل النهائي وتستمر 48 ساعة تنتهي يوم الاثنين المقبل العاشرة صباحاً، ومنه يتم اختيار لاعبين للتصويت النهائي لاختيار أفضل لاعب في تاريخ الكرة الإماراتية ويستمر 3 أيام حيث يتم ختام التصويت يوم الخميس 16 إبريل الجاري.

شاركنا الرأي وحدد من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة الإماراتية من خلال كتابة أسم مرشحك في التغريدة المرفقة.

#خليك_بالبيت للحد من انتشار فيروس #كورونا وشارك في تصويت #الإمارات_اليوم بكتابة أسم لاعبك المفضل ليكون أفضل لاعب بتاريخ الكرة الإماراتية

المرحلة الأولى 48 ساعة تنتهي الخميس 10:00 صباحاً

سيتم إختيار 8 لاعبين للصعود للمرحلة المقبلة#العين #الشارقة #الوصل #النصر #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/8scBrJybCQ — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 6, 2020