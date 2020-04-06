المصدر: دبي-الامارات اليوم.

قرار

طالب إداريون، في أندية الدرجة الأولى، اتحاد كرة القدم بالأخذ بعين الاعتبار المصروفات التي أنفقتها الأندية الخمسة الأولى في الترتيب، عند قرار إلغاء دوري الهواة أو تأجيله بسبب فيروس «كورونا»، وعدم ربطه بقرار دوري الخليج العربي.

عروض

فوجئ لاعب مقيم، في الدرجة الأولى، بتلقيه ثلاثة عروض من أندية المحترفين، لضمه إلى صفوفها اعتباراً من الموسم المقبل، على الرغم من عدم حسم استمرار الموسم أو إلغائه، مؤكداً أنه لن يرد عليها قبل حسم القرار.

اجتماع

تنتظر الأوساط الرياضية مخرجات الاجتماع المرتقب للجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، مع مدرب المنتخب الوطني، الصربي يوفانوفيتش، لتحديد خطط المنتخب المستقبلية، بجانب تحديد مصير المدرب نفسه، بعدما قضى نصف مدة عقده من دون عمل مع المنتخب.