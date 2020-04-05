الموت يغيّب لاعب عجمان الفائز بكأس الخليج العربي

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

غيّب الموت محترف عجمان السابق، المالي فونكي سي، في مستشفى بوينت جي، بالعاصمة المالية باماكو، بعد صراع مع المرض، بحسب ما ذكرت صحيفة «مالي فوكس» التي نقلت تفاصيل الخبر.

وشيع صباح أمس، في مدينة كوروفينا القريبة من العاصمة باماكو جثمان اللاعب إلى مثواه الأخير في حضور أفراد أسرته، ومسؤولين عن نادي جوليبا الذي سبق أن دافع فونكي سي عن ألوانه في الفترة من 2006-2008

ولعب فونكي سي مع عجمان في موسم 2012-2013، اذ قاد الفريق لأهم انجاز له منذ انطلاق عصر المحترفين، بحصوله على كأس الخليج العربي، اذ سجل هدفاً في المباراة النهائية ضد الجزيرة، والتي فاز البرتقالي بنتيجتها 2-1 ومن ثم توج باللقب.

ونجح اللاعب المالي البالغ من العمر 33 عاماً في تسجيل 11 هدفاً بقميص البرتقالي محتلاً المركز الـ15 في قائمة الهدافين الذي تصدره في هذا الموسم الغاني أسامواه جيان، بقميص نادي العين برصيد 31 هدفاً.

ودخل فونكي سي المستشفى قبل فترة ليست بالقصيرة، بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل فشل معه الأطباء في علاجه، اذ لم تكشف الصحيفة المالية عن طبيعة مرض اللاعب.

ودفع تألق «سي» نادي اتحاد كلباء للتعاقد معه في موسم 2013-2014، ولمدة موسم واحد، كما لعب لنادي مسافي لموسم واحد أيضاً.

وسبق أن لعب فونكي سي لنادي صحم العماني في عام 2015، وكانت آخر تجاربه الاحترافية عام 2018 في نادي أهلي شيندي السوداني، ثم اعتزل من بعدها كرة القدم.

وأعلن نادي جوليبا، الحداد اعتباراً من أمس على اللاعب لمدة ثلاثة أيام، تقديراً للفترة التي قضاها مع النادي والتي توج خلالها بالدوري المحلي في مالي.