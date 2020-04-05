الرمادي: إلغاء الدوري أو استئنافه بيد الأطباء لا الإداريين والفنيين

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أكد مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، أن القرار الخاص بإلغاء دوري الخليج العربي لكرة القدم أو استئنافه مجدداً «لم يعد حالياً قراراً فنياً أو إدارياً، وإنما أمر يقره الأطباء والمنظمات الصحية».

وقال الرمادي لـ«الإمارات اليوم»، إنه «في وقت الأزمة الصحية التي نعيشها حالياً بسبب تفشي وباء كورونا، لا يمكن للفنين أو الإداريين أن يتحدثوا بخصوص مستقبل الدوري، أو النشاط الرياضي عموماً، المشهد الآن تتصدره الأجهزة الطبية والأطباء، وهم أصحاب القرار الأول والأخير في مسألة عودة النشاط من عدمه، ونحن علينا أن نلتزم بكل ما يصدر عنهم من قرارات في هذا الخصوص».

وأضاف: «يجب الآن ألا نتحدث عن أي أمور تخص دوري الخليج العربي، كل ما يشغلنا حالياً هو صحة الإنسان، وأن يعيش بلا أمراض، حتى لو كان سيقضي بقية عمره على (رغيف عيش)، لكن المهم ألا يتعرض لمكروه يهدد حياته وصحته».

وأشار الرمادي بقوله: «على الرياضيين وجميع الناس أن يدعموا الأطباء وكل أفراد القطاع الصحي بأن يلتزموا بالبقاء في منازلهم، وأن ندعم الجهود التي تتخذها الدولة في سبيل الحد من خطر انتشار فيروس كورونا، كما أن الرياضيين بإمكانهم الاستمرار في التدرب عن بعد للحفاظ على لياقتهم البدنية، ويبقى أن كل ما يشغلنا حالياً هو سلامة الجميع في دولة الإمارات». وتابع: «يجب أن يكون للرياضيين أدوار جادة وحقيقية في هذه الفترة من خلال تقديم مبادرات تعزز من دعم الوضع الصحي لأفراد المجتمع، وتزيد من ثقافتهم بأهمية ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة العامة، وتوعيتهم بأهمية النظافة الشخصية، ونظافة المكان الذي يعيشون فيه لمحاربة الفيروس، والتغلب عليه بكل الأشكال».

واستكمل: «لهذا يجب أن ندعم المبادرات التي قام بها اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين في هذا الشأن، وأن يكون لنا نحن الفنيين ولاعبي كرة القدم والحكام وجميع من له علاقة بكرة القدم أدوار مماثلة عبر مبادرات فردية وجماعية، لتصل إلى المقيمين والوافدين على نحو سواء».

وشدد الرمادي خلال تصريحاته على أنه «بالتلاحم وتعدد الأدوار للرياضيين عموماً والأجهزة الطبية على وجه الخصوص سنعبر هذه الأزمة».

وكشف أنه وجهازه الفني والطبي المعاون على تواصل دائم مع لاعبي عجمان، للاطمئنان عليهم. وختم مدرب عجمان بالقول: «نبهنا على لاعبينا بضرورة أن يبقوا في منازلهم ولا يخرجوا منها، خصوصاً في هذه الأيام، والتدريب بشكل يومي للحفاظ على جاهزيتهم البدنية، والأهم قبل التدريبات نوعية الطعام الذي يتناولونه حتى لا يُصابوا بأي عدوى».

نبهنا على لاعبي عجمان بضرورة أن يبقوا في منازلهم، والتدريب بشكل يومي للحفاظ على جاهزيتهم البدنية.