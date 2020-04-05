المصدر: دبي-الامارات اليوم.

ترقب

تترقب اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجامعات بالقوة البدنية، المقرر إقامتها في جامعة الشارقة يوليو المقبل، الحسم في مصيرها، حيث تنتظر قراراً بهذا الشأن من الاتحادين الإماراتي والدولي للعبة.

اختبارات

تستعد اللجنة الفنية لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس لتنظيم اختبارات ترقية الأحزمة عن بُعد، بالتعاون مع الاتحادات المعنية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج التدريب عن بُعد.

كاردونا

ذكرت صحيفة «كانال أر سي إن» الأرجنتينية أن أحد أندية دوري الخليج العربي، ينافس بوكا جونيورز، على ضم الكولومبي كاردونا، الذي يلعب في صفوف تيغوانا المكسيكي، مشيرة إلى أن كاردونا كان قريباً من الانضمام إلى شباب الأهلي في يناير الماضي.