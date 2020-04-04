زهران: لا تنظروا إلى لاعبي الكرة كأغنياء.. راتب الأغلبية بين 20 و30 ألف درهم

المصدر: سيد مصطفى■عجمان

أكد مدافع عجمان حسن زهران، أن إدارة البرتقالي لو طلبت منه تخفيض راتبه الشهري سيوافق وسيمنحهم «عيونه وهو سعيد وراضٍ»، على حد تعبيره.

وقال زهران لـ «الإمارات اليوم»: إن «مسألة تخفيض رواتب اللاعبين من المسائل الشائكة في تلك الفترة، خصوصاً أن الكثيرين ينظرون إلى اللاعبين على أنهم أغنياء من وراء كرة القدم، والحقيقة أن الصفوة منهم لا تتجاوز 20%».

وأضاف: «الأغلبية تتقاضى رواتب ما بين 20 و30 ألف درهم شهرياً، ولو تم تقليص هذه الرواتب ستضر حياتهم المعيشية، خصوصاً أن 10 ألاف أو 15 ألفاً لا تكفي لاعب كرة القدم خصوصاً إذا كان يعول أسرة».

وكشف زهران أنه مدد عقده مع عجمان لموسم آخر، وتطرق إلى موضوعات عدة في الحوار التالي:

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