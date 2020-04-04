«بطل الدوري» غامض لأسباب فنية وإدارية و«اضطرارية»

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■دبي

حدد رياضيون أسباباً فنية وإدارية واضطرارية جعلت صورة بطل دوري الخليج العربي لكرة القدم غامضة على الرغم من تفوق فريق شباب الأهلي الذي يغرد في الصدارة بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه العين، في الوقت الذي لم يقدم المتصدر المستوى المقنع لأنصاره في الجولات الماضية التي سبقت توقف البطولة بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19)، التي عطلت النشاط الرياضي في العالم، بانتظار اتخاذ اتحاد الكرة قراراً حول استكمال الدوري أو إلغائه.

وتتنافس خمس فرق في لقب الدوري، إذ يفصل بين الأول والخامس ثماني نقاط فقط، ولايزال هناك 21 نقطة في الملعب، ويتصدر شباب الأهلي البطولة برصيد 43 نقطة، ويأتي في المركز الخامس فريق الشارقة (حامل اللقب) برصيد 35 نقطة.

وأكد الإعلامي بقناة دبي الرياضية محمد مبارك، أن «سبب الأزمة التي تعيشها الأندية في دوري الخليج العربي يعود في الأساس إلى ضعف العمل الإداري منذ بداية الموسم، وغياب اللجان الفنية التي يكون لها دور فعلي وليس نظرياً فقط، وهو ما أدى إلى اختيارات خاطئة على مستوى اللاعبين الأجانب والمدربين حتى مع فترة الانتقالات الشتوية، حيث لم تنجح الفرق في تدعيم الصفوف بالشكل المناسب».

وأضاف: «غياب شخصية البطل وضعف مستوى الدوري سببهما إداري بالدرجة الأولى، ويعقبه الخلل الفني الناتج عن الاختيارات الشخصية الخاطئة للاعبين من البداية، وقد يكون فريق شباب الأهلي بعيداً عن هذا التخبط إلى حد ما ولكن هذا كان في الدور الأول من البطولة، ومع مرور الوقت بدأ ظهور أخطاء فنية للفريق أدت في النهاية إلى تغيير المدرب، فكل فرق الصدارة قامت بتغيير المدربين، كما أن العمل خلال فترة الانتقالات الشتوية لم يكن بالشكل السليم، وهو ما أدى إلى نتائج طبيعية وهو ضعف المنتج (دوري الخليج العربي)، وعليه يجب العمل على إعادته بالتركيز في العمل الإداري». وأكمل مبارك: «هناك عمل آخر نابع من الأندية، هو أن الأكاديميات التي لا تنتج لاعبين مواطنين مميزين، ما دفع الأندية للاكتفاء بشرائهم من الخارج، وهو ناتج عن التخبطات الإدارية، وعليه تسبب ذلك في عدم الظهور خلال البطولة بالشكل المطلوب وتسبب في ضعف مستوى بطولة الدوري».

وأكمل: «فترة توقف الدوري بسبب كورونا من شأنها أيضاً أن تعيد الحسابات بشكل كبير حال استكمال البطولة». من جهته، شدد المحلل الفني مدير فريق النصر السابق خالد عبيد، على أن «فريق شباب الأهلي استغل الدور الأول بالشكل المطلوب وابتعد في الصدارة، معتمداً في ذلك على هبوط مستوى منافسيه المباشرين العين والجزيرة، ومع بداية الخلل الفني للمتصدر بدأ يظهر العين في المنافسة ومن بعده الجزيرة». وقال خالد عبيد: «بنسبة كبيرة جداً شباب الأهلي سيحسم بطولة الدوري في الجولات المقبلة مستغلاً البداية القوية في الدور الأول، ونعلم أن العين منافس قوي في اللقب أيضاً لكن الخسارة الأخيرة ستؤثر نفسياً على اللاعبين، وفارق النقاط الست ليس بالأمر السهل، ومن الصعب أن يخسره شباب الأهلي. الجزيرة فريق مليء بالنجوم ولكن ظهر فيه خلل فني كبير من بداية الموسم، ولم ينجح المدربون في التعامل مع النجوم وتوظيفهم بالشكل السليم».

بدوره، قال وكيل اللاعبين وليد الشامسي، إن «غياب الجمهور سبب مؤثر في عدد من المباريات، وأثر على نتائج الفرق ومنها المباراة الأخيرة التي جمعت العين مع الجزيرة، والتي كان من المتوقع حضور ما يقرب من 15 ألف مشجع فيها، سيكون لهم تأثير في نتيجة المباراة»، مشيراً إلى أن عمل الأندية في فترة الانتقالات الشتوية كان ضعيفاً جداً على مستوى التعاقدات ودعم الفرق، وهو ما أثر على فرق الصدارة بشكل كبير.

وقال الشامسي: «مستوى شباب الأهلي غير مقنع ويسير على سطر وآخر لا، وعلى هذا المعدل سيخسر الكثير في المباريات المقبلة، إذ لديه مباريات كبيرة أمام العين والجزيرة، نعم هو الأقرب إلى اللقب لكن شخصياً أعتقد أن لقب الدوري بين العين والجزيرة».

وتابع الشامسي: «الغريب في الموسم أيضاً ابتعاد لاعبين كثر عن مستواهم المعروف والمستمر وعلى سبيل المثال علي مبخوت، وعموري، وعودة أحمد خليل، لكنه سريعاً ما يعود إلى مستوى متذبذب بسبب اللاعبين الأجانب، كلها عوامل كثيرة أثرت على بطولة الدوري ومستوى الفرق في البطولة وعدم الوصول إلى ما يرضي المتابعين».

الأسباب الرئيسة لعدم وضوح صورة بطل الدوري

-فترة التوقف بسبب جائحة كورونا.

-الخلل الإداري في التعاقدات مع اللاعبين.

-تفاوت المستوى الفني للأندية.

-ضعف مستوى الأجانب وهبوط أداء اللاعبين المواطنين.

-غياب دور اللجان الفنية.

-العزوف الجماهيري حتى عن المباريات المهمة.

-عدم الاستفادة من اللاعب المقيم بالشكل المطلوب.

-تغييرات المدربين المتكررة وغياب الاستقرار.