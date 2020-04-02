لاعبو لايبزيغ يتنازلون عن نسبة من رواتبهم لمساعدة العاملين بالنادي

المصدر: لايبزيغ - د.ب.أ

قرّر لاعبو فريق لايبزيغ الألماني لكرة القدم التنازل عن نسبة من رواتبهم من أجل مساعدة العاملين في النادي في ظل الأزمة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال قائد فريق لايبزيغ، فيلي أوربان، في بيان نشر أمس: «نحن كفريق، نريد أن نلعب دورنا. الكثير من الناس يفقدون وظائفهم في هذه الفترة والبعض يضطر للعمل بدوام جزئي. نحن كفريق، سعداء لأن ذلك لم يصبح أمراً اضطرارياً في لايبزيغ حتى الآن، ونرغب بالإسهام في المحافظة على هذا الوضع».

ويستمر تعليق المنافسات في ألمانيا حتى 30 الجاري على الأقل في ظل أزمة وباء فيروس كورونا.