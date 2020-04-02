المصدر: دبي-الامارات اليوم.

استقالات

شهد أحد أندية المقدمة، بدوري الخليج العربي لكرة القدم، استقالات إدارية لعدد من الكوادر الشابة في النادي، على الرغم من الأدوار الكبيرة التي قاموا بها في الفترة الماضية، وإسهامهم في إحداث الطفرة الكبيرة التي شهدها النادي، خلال السنوات الأخيرة.

تحذير

حذرت إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي لاعبي الفريق من الإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية، خلال فترة توقف المسابقة، مشددة على أهمية تأدية التدريبات، التي حددها المعد البدني في منازلهم.

ترقب

يترقب لاعب، في أحد أندية دوري الخليج العربي، التي تنافس في البقاء، قرار إلغاء الدوري، أو الاستمرار فيه، ليرد على عرض وصله من أحد أندية المقدمة، للانضمام إلى صفوفه بعد أن تألق مع فريقه أخيراً.