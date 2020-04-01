اتحاد الكرة يبحث اليوم إمكانية استئناف المسابقات

المصدر: منصور السندي - دبي

يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم، اجتماعه الثاني منذ انتخابه، أخيراً، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة، لبحث العديد من الملفات، وعلى رأسها إمكانية استئناف المسابقات الكروية من عدمه، وعلى رأسها دوري الخليج العربي.

ويسعى الاتحاد إلى إجراء تقييم شامل لقراره السابق، الخاص بتعليق أنشطة كرة القدم أربعة أسابيع، اعتباراً من 15 مارس الماضي، بسبب التطورات الصحية الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

ويتوقع أن يكون مجلس الإدارة تلقى تقريراً مفصلاً من لجنة المسابقات، التي عقدت أول اجتماع لها أمس عن بُعْد، برئاسة أحمد يوسف النعيمي، ورفعت توصياتها بخصوص المستجدات المتعلقة بدوري الدرجتين الأولى والثانية، والمراحل السنية ونهائي كأس رئيس الدولة، بجانب تقرير آخر من رابطة المحترفين بشأن دوري الخليج العربي، وتوصيات من لجنة أوضاع اللاعبين، التي عقدت اجتماعها أمس أيضاً، وذلك حتى تكون الصورة واضحة أمام مجلس الإدارة اليوم.

إلى جانب توصيات من لجنة المنتخبات، التي اجتمعت عن بُعْد أمس، برئاسة يوسف السهلاوي، والتي قررت، أن يجتمع أعضاؤها بمدرب المنتخب يوفانوفيتش لمناقشته حول برنامج الأبيض ومقترحاته للفترة المقبلة، كما قررت تكليف عضو اللجنة، المستشار محمد عبيد حماد بمهام الإشراف على المنتخب الأول.

- لجنة المنتخبات تختار حماد مشرفاً على المنتخب الأول.