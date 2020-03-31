كايو لوكاس يدخل تحدّي اللاعبين البرازيليين بـ 100 سلة طعام

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفتصحيفة أبولا البرتغالية عن أن لاعب الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس، دخل في تحدي مع بعض اللاعبين البرازيليين، لدعم الفقراء في البرازيل لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لافتة إلى أن كايو قدم 100 سلة طعام لتوزيعها على المحتاجين. وأوضحت أن «اللاعب المعار من بنفيكا البرتغالي إلى الشارقة في يناير الماضي، قدم 100 سلة تضم بعض السلع الغذائية الأساسية وأدوات النظافة، يتم توزيعها عن طريق الكنيسة لمساعدة الفقراء على مواجهة تفشي فيروس كورونا»، مشيرة إلى أن «كايو وجّه تحدياً إلى مواطنيه، كارلوس فينسيوس وأندريه ألميدا في بنفيكا، وحارس مرمى ليفربول الإنجليزي، أليسون بيكر، ولاعب توتنهام الإنجليزي، لوكاس مورا، لتنفيذ التحدي نفسه».