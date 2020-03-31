المصدر: دبي-الامارات اليوم.

لجنة

تدرس لجنة مهمة في اتحاد لعبة جماعية رفع توصية إلى مجلس الإدارة حول إمكانية الاستعانة بمدربين مواطنين لتولي تدريب بعض منتخبات المراحل السنية، بعدما أثبتت في الفترات الماضية عدم جدوى الاستعانة بمدربين أجانب.

تفاعل

تفاعل مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الحملة التي أطلقها لاعب الشارقة، الأوزبكي شوكوروف، من خلال شريط فيديو يقدم فيه بعض المساعدات للفقراء من أهالي بلدته في أوزبكستان طالباً منهم البقاء في منازلهم، لمواجهة الظروف الحالية بسبب فيروس كورونا.

بادرة

كشف نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أحمد الفورة، بأن ناديه لديه شرط جزائي مع لاعبه المالي حامد دومبيا كان بوسعه ان يفعله لإنهاء عقده، خصوصاً بعد ان سقط اللاعب مصاباً في الجولة الرابعة للدوري أمام الظفرة وسيغيب لفترة طويلة، إلا أن الإدارة فضلت التمسك به لهذا الظرف الإنساني.