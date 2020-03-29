المصدر: دبي-الامارات اليوم.

حملة

بث نادي الشارقة على صفحته عبر «تويتر» فيديو للاعبيه عبدالله غانم ومحمد خلفان وهما يحثان الجميع على الالتزام بحملة «خلك في البيت»، ضمن حملة «ملتزمون يا وطن»، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ثنائي

شارك ثنائي شباب الأهلي، الشقيقان محمد ويوسف جابر، في تحدي البقاء في المنزل بطريقة مختلفة، بعدما نشرا على حسابيهما في «إنستغرام» مقطع فيديو أثناء مشاركتهما سوياً في التحدي، مطالبين متابعيهما بالبقاء في منازلهم.

رواتب

تلقى لاعبو أحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم رسالة نصية من النادي بأن رواتبهم ستصرف في موعدها أول أبريل، بعدما انتشرت تعليقات على «قروب واتس أب» الخاص باللاعبين بأن الرواتب قد تتأخر إلى موعد غير معلوم.