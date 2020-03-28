الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يجمّد 70% من قوته العاملة

المصدر: سيدني ■أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أمس، عن تجميد نحو 70% من قوته العاملة، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، التي تسببت بشلل شبه كامل في مختلف النشاطات الرياضية عالمياً.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي جيمس جونسون، إن توقف المنافسات سيؤدي حكماً الى تراجع العائدات المالية للاتحاد، لاسيما من إيرادات المباريات وحقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية وبيع التذاكر. وأوضح «لذلك اضطررنا لتعديل نشاطنا لضمان الاستمرار العملي، وكنا مرغمين على اتخاذ القرار المؤسف لتجميد نحو 70% من قوتنا العاملة». ويعمل في الاتحاد نحو 100 شخص، وسينتقل عدد منهم للعمل بدوام جزئي فقط، بينما طُلِب من الآخرين أخذ إجازات مدفوعة الأجر، بحسب جونسون الذي أكد ان «عدداً من الموظفين سيأخذون إجازة غير مدفوعة».