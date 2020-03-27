المصدر: الامارات اليوم

تحدٍّ

بدأ نادي النصر تحدياً بين لاعبي المراحل السنية، بنشر مواهبهم على صفحة النادي الرسمية على «تويتر»، من خلال تحدي «خليك في البيت»، وظهر العديد من اللاعبين بمواهب مميزة.

ديوب

أرسل لاعب الظفرة وشباب الأهلي السابق، ماخيتي ديوب، تحدياً لعدد من لاعبي الدوري لتشجيعهم على البقاء في المنزل، من خلال لعبة «القفز بالحبل» وأظهر استمرار تواصله مع عدد كبير منهم، على غرار حبيب الفردان، وإسماعيل مطر.

براندلي

حول لاعب النصر، الهولندي براندلي كواس، منزله إلى ملعب كرة، حسب ما نشر على «إنستغرام»، إذ التزم بالبقاء في منزله، بينما عوض إيقاف التدريبات والمباريات بلعب الكرة مع أصدقائه في المنزل.

مراوغة

استخدم الحساب الرسمي للجزيرة في «تويتر» المراوغات الناجحة للاعبه، خلفان مبارك، في التوعية بضرورة تجنب الآخرين خلال الفترة الحالية، وقال الحساب: «حافظ على مسافة آمنة بينك وبين من يحيطون بك، تماماً كما يفعل خلفان مبارك».

مفاوضات

دخل أحد أندية دوري الخليج العربي على خط مفاوضات التعاقد مع لاعب الأهلي المصري، المغربي وليد أزارو، المعار حالياً لصفوف الشباب السعودي.

مشاركة

شارك نادي الوحدة في حملة التوعية الخاصة بـ«خليك في بيتك»، إذ نشر على حسابه في «تويتر» فيديو، يتحدث خلاله اللاعبون المواطنون والأجانب بأربع لغات، لدعوة الجماهير إلى البقاء في منازلهم.

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