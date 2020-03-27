عصام فايز: «البلاي ستيشن» والأفلام وسائل «تسلية» في الحجر المنزلي

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

كشف لاعب عجمان، المغربي عصام فايز، عن تفاصيل يومه داخل الحجر المنزلي، مشدداً على أنه يعشق مشاهدة الأفلام والمسلسلات و«البلاي ستيشن»، وطهي الطعام، وتخصيص من 60 إلى 90 دقيقة للتدريبات البدنية.

وقال فايز لـ«الإمارات اليوم»، إن «حياته الحالية خلال الحجر المنزلي لم تختلف عما قبلها، إذ إنه من محبي البقاء في المنزل ولا يخرج منه إلا للتدريب والمباريات فقط، على حد قوله».

ووعد فايز إدارة وجماهير عجمان أن يكون للبرتقالي كلمة مسموعة عقب استئناف الدوري، مشدداً على أن اللاعبين غير قلقين على مستقبل الفريق لوجوده حالياً في المركز العاشر.

وقال: «إنه على ثقة كبيرة بإمكانات الفريق، وإنه قادر على تحقيق طموحات جمهوره في الموسم الحالي رغم الفترة الصعبة»، وأوضح: «عجمان يملك المقومات التي تجعله قادراً على أن ينهي الموسم في مركز متقدم، لا أن يصارع البقاء». وتحدث اللاعب المغربي عن قصة انتقاله لنادي عجمان، والعروض التي تلقاها من أندية كبيرة في المغرب، وغيرها من الموضوعات التي دارت تفاصيلها في الحوار التالي:

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