المصدر: حميد نعمان ■دبي

تحدٍّ

نشر الحساب الرسمي لنادي العين، في «تويتر»، تحدياً من نوع آخر لجماهير الفريق، يعتمد على نشر النتيجة النهائية لإحدى مبارياته خلال الموسم الحالي، دون ذكر اسم المنافس، بينما يطلب من المتابعين التعرف إليه من خلال مسجلي الأهداف والبطاقات الملونة في تلك المباراة.

برامج

اقترح جمهور على القنوات الرياضية داخل الدولة تقديم برامج رياضية توعوية عن بُعْد، تسلط الضوء على مختلف الرياضات، للإسهام في استثمار الوقت بشكل مفيد، ولإنجاح مبادرة «خلك في البيت».

ريناتو

ذكرت صحيفة «فوتبول توتال» المكسيكية أن لاعب فريق كلوب أميركا، الإكوادوري ريناتو إيبارا، تلقى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، لافتة إلى أن إدارة النادي المكسيكي لن تستطيع رفض العرض، الذي يصل إلى ستة ملايين دولار.