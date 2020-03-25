لاعبو أندية ألمانية يوافقون على خفض رواتبهم

المصدر: برلين - أ.ف.ب

ذكرت وسائل الإعلام الألمانية، أمس، أن لاعبي بايرن ميونيخ وأندية ألمانية أخرى وافقوا على خفض رواتبهم، من أجل مساعدة مسؤوليهم على مواجهة الأزمة المالية، التي تسبب بها فيروس «كورونا» المستجد.

وكتبت صحيفة «بيلد» الأكثر شعبية في ألمانيا، أن لاعبي وأعضاء المجلسين الإداري والتنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، متصدر (البوندسليغا)، أكدوا استعدادهم للتخلي عن 20% من رواتبهم.

وبلغت قيمة الرواتب التي دفعها بايرن ميونيخ، الذي يضم تشكيلة مدججة بالنجوم، الموسم الماضي 336,2 مليون يورو. وأوضحت الصحيفة أن لاعبي بوروسيا مونشنغلادباخ كانوا أول من اقترح بشكل تلقائي خفض الرواتب في ألمانيا، تلاهم لاعبو فيردر بريمن وشالكه، مضيفة أن المفاوضات جارية مع لاعبي بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن.

وتابعت أن السويسري لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند عرض بنفسه خفض راتبه، مشيرة إلى أن النادي يتوقع خفض رواتب اللاعبين بنسبة 20% إذا لم تستأنف المباريات، و10% في حال استؤنفت من دون جمهور، على اعتبار أن الأندية تحصل في هذه الحالة على حقوق البث التلفزيوني.