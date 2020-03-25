«الشارقة للشطرنج» يُطلق برنامج التدريب الذكي لـ 7 ساعات يومياً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قال نادي الشارقة للشطرنج إن أكاديمية النادي اعتمدت البرنامج التدريبي للتعلم عن بُعد، لمدة سبع ساعات يومياً، بمشاركة 10 مدربين من النادي، لتدريب اللاعبين واللاعبات على لعبة الأذكياء، ومن خلال منصة التدريب الذكي عن بعد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقيام مسؤولي الشارقة للشطرنج بوقف البرامج التدريبية بمقر النادي.

وأضاف النادي، في بيان، أن «120 لاعباً ولاعبة من النادي وأكاديمية الشارقة الدولية وأندية المنطقة الوسطى، قد استفادوا من هذا البرنامج، بعد أن تم التأكد على جاهزية المنظومة، عبر إجراء تجربة عملية لقياس فاعلية المبادرة، وذلك لضمان استخدام منصة التدريب الذكي لجميع المتدربين».

وتضم أكاديمية الشارقة ما يزيد على 60 لاعباً ولاعبة من جميع الجنسيات والأعمار، ويشرف على إدارتها رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في النادي، وهيب الزرعوني، ويعاونه في إدارتها الأستاذ الدولي اليوناني الكبير، استراتوس جريفاس، والأستاذ الدولي المغربي، مخلص العدناني، والفلبيني الدولي مارلون كونان.

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مدربين من النادي يشاركون في البرنامج لتدريب اللاعبين واللاعبات.