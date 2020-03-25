مورينيو يتطوّع لمكافحة «كورونا» ودعم المسنين

المصدر: حميد نعمان - دبي

انخرط مدرب فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، المدير الفني البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو في العمل الخيري لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت صحيفة «أس» الإسبانية، أمس، إن مورينيو تطوع للعمل مع مؤسستي «أيج يو كي» و«لوف سورغ دورستيب»، وذلك للإسهام في إيصال كل المستلزمات والضروريات بالنسبة للمسنين إلى منازلهم، من دون المخاطرة بالخروج إلى المتاجر، والتعرض لخطر الإصابة بفيروس «كورونا»، الذي يهدد كبار السن أكثر من غيرهم. وتقوم المؤسستان بتجهيز الأطعمة ومستلزمات أخرى وإرسالها إلى المسنين ضمن قوائمها.