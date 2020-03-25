المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تحكيم

طالب مراقبون لجنة الحكام المشكلة حديثاً برئاسة الدولي السابق علي حمد، بالاستعانة بالخبرات والكفاءات التحكيمية الإماراتية السابقة في مجال التحكيم، من أجل وضع برنامج طويل المدى لتطوير التحكيم في أعقاب الانتقادات الواسعة التي تعرض لها قضاة ملاعب أخيراً.

برنامج

لقي برنامج «التدريب عن بعد»، الذي أطلقه أخيراً الجهاز الفني لفريق رديف الشارقة بقيادة المدرب عبدالمجيد النمر، تفاعلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمواصلة لاعبي الفريق تدريباتهم بشكل مستمر خلال فترة توقف الأنشطة الرياضية حالياً.

منصة

أطلق لاعب الوحدة خميس إسماعيل منصة تدريبية للجمهور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستغلال وجودهم داخل منازلهم. وأدى تدريبات سهلة لم تتجاوز دقيقتين، رافضاً الانسياق وراء تحدي «المناديل الورقية»، الذي انخرط فيه العديد من نجوم الكرة.