مدرب النصر يشكر الإمارات على المساعدات الإنسانية لكرواتيا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعرب مدرب النصر، الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، عن عميق شكره وتقديره لدولة الإمارات حكومة وشعباً على دعمها بلاده كرواتيا بإرسال مساعدات وإمدادات طبية للحد من انتشار وباء كورونا الذي تفشى مؤخراً في العالم، مبدياً إعجابه بالدور الإنساني الرائد لدولة الإمارات على المستوى العالمي ووقوفها بكل طاقتها إلى جانب دول العالم أجمع، مشيداً بالعلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومتمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والاستقرار والازدهار.

من جهة أخرى، أعرب مسؤولو نادي النصر وجميع منتسبيه، عن تعازيهم الحارة ومواساتهم القلبية لجميع الضحايا والمتضررين حول العالم جراء تفشي فيروس كورونا، مشيدين في الوقت ذاته بالدور الإنساني الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات عالمياً، ومؤكدين على أن الدور القيادي للإمارات في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية يأتي في إطار القيم والمبادئ الإنسانية التي تأسست عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.